Va a funghi e non torna più a casa: avviate le ricerche

È dalle ore 13 di ieri che a Mammola non si hanno più notizie di un 63enne, G.A. L’uomo era uscito di casa in mattinata per andare alla ricerca di funghi e si sarebbe incamminato nella zona di Barvi. I familiari, non vedendolo rientrare per l’ora di pranzo, hanno lanciato l’allarme.

La stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata attivata della centrale operativa del 118 di Reggio Calabria e dai Carabinieri Forestali e sono iniziate così le ricerche.

Anche Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco stanno rastrellando dal tardo pomeriggio di ieri la zona dove l’uomo si sarebbe incamminato. Le ricerche, purtroppo, sono rese ancor più difficili dalla pioggia e della fitta nebbia.