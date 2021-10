Serie B, il Crotone riparte da Frosinone. Marino in cerca della vittoria

Il Pisa, leader della classifica di serie B, è ancora in testa alla corsa per la promozione diretta, nonostante le tre brusche frenate: a Crotone (2-1), in casa bloccato dal Pordenone (1-1) e a Cremona (1-1). Strabilianti le accelerate di Reggina (terza vittoria di fila) e del Benevento (8 risultati positivi consecutivi, 4 vittorie e 4 pareggi), che tentano il sorpasso sul Pisa, in vantaggio di due lunghezze ( 21/19). Nella scia di coda è il Crotone che, partito per stare nel gruppo di testa, prova il sapore amaro di tante sbandate e della terzultima posizione, con 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte, maturate con 11 gol realizzati e 19 subiti, alla guida di Francesco Modesto. Prima che la precaria posizione di classifica dei calabresi rischiasse di volgere al peggio, il presidente, Gianni Vrenna, ha messo alla guida dello “squalo” Pasquale Marino, allenatore dalle cinque stelle, per esperienza, in questa categoria.





di Giuseppe Romano

La “macchina” Crotone riparte da meno uno (7/8) dall’Alessandria, prima formazione dei play aut, e intende raccogliere il primo successo contro il Frosinone con Marino, che riparte con uno stile di guida diverso da quello adottato dal suo predecessore nelle prime dieci gare.

È il primo passo decisivo per mettere equilibrio tra i reparti: difesa a quattro è il sistema preferito da Marino (opposto ai tre difensori fissi), convinto che “non ci si può fossilizzare su un’idea se i risultati non tornano per il verso giusto”.

Arrivato a Crotone tre giorni prima della trasferta a Frosinone, il tecnico rossoblù, ha tempi strettissimi per mettere su lo staff tecnico, controllare lo stato di forma e le qualità tecniche dei calciatori, con sei elementi non disponibili: Benali, Estevez, Mogos, Schirò, infortunati, e gli squalificati Kargbo, Giannotti. Assenze di cui tenere conto.

La sfida di misurarsi in questa impresa per la salvezza incomincia con la competizione contro il Frosinone, “avversario non meno facile, attrezzato per realizzare almeno i play off off, con una società che, negli ultimi giorni di mercato, ha preso Ricci (una convocazione in nazionale) e strutturata una rosa di alta qualità, tra le migliori del torneo”.

Lo spirito è quello che il presidente pitagorico, Gianni Vrenna, cercava.“Mi piacerebbe aprire un ciclo, che si ripeta per qualche anno, e uscire presto da una situazione inaspettata per il Crotone”, è stato questo il primo messaggio del nuovo tecnico crotoniate, nella conferenza stampa di presentazione.

“Un ritorno al Sud dopo vent’anni, cercato dopo aver allenato il Catania”. Iniziare dalla regione Lazio, contro un avversario di prestigio, è possibile? Marino non sottovaluta i laziali e affronta la “sfida” con la passione di sempre e con i giocatori disponibili che considera di “qualità”.

Ecco il messaggio lanciato ai suoi nuovi ragazzi: “Nessuna tabella di marcia, essere con la testa nei novanta minuti della gara e comprendere l’urgente bisogno di fare risultato”.

Per il mister rossoblù, In questo match non è consentito sprecare energie per guardare la classifica. I tifosi crotoniati seguiranno l’incontro in “fibrillazione”, ma fiduciosi che, allo stadio Benito Stirpe, il Crotone possa fare la giusta accelerazione, per riprendere la corsa secondo il proprio valore.

L'ARBITRO



Frosinone-Crotone del 1 novembre, match valido per l’undicesima giornata di Serie B, sarà diretto da Eugenio Abbattista, sezione di Molfetta; Assistenti: Meli e Fontemurato; IV uomo: Taricone; VAR: Doveri; AVAR: Rossi C.

I CONVOCATI

Frosinone: Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci; Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Verde; Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Tribuzzi, Vitale; Attaccanti: Ardemagni, Ciano, Citro, Dionisi, Matarese, Novakovich. Squalificato: Gatti

Crotone: 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Visentin, 6 Mondonico, 7 Vulici, 9 Mulattieri, 11 Juwara, 13 Contini, 15 Donsah, 17 Molina, 18 Oddei, 19 Canestrelli, 20 Rojas, 21 Zanellato, 22 Saro, Magos, 28 Borello, 29 Sala, 30 Paz, 73 D’Aprile, 99 Muric. Indisponibili: Benali, Estevez, Mogos, Schirò; Squalificati: Kargbo, Giannotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI



Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Brighenti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden; Cicerelli, Novakovich, Zerbin. Allenatore: Grosso.

Crotone (4-4-2): Contini; Cuomo, Canestrelli, Nedelcearu N. Paz; Oddei, Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Maric, Mulattieri. Allenatore: Marino.

DOVE VEDERLA



Diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN potranno vedere Frosinone – Crotone in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

La gara sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; (472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport 252 del satellite, e in diretta streaming su Helbiz Live.