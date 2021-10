Serie B. Reggina-Cittadella: gli amaranto vogliono continuare a sognare

La Reggina ci ha preso gusto e vuole continuare a sognare. Dopo 10 giornate gli amaranto si ritrovano al secondo posto in classifica, in compagnia del Benevento, a sole due lunghezze dal Pisa capolista. Il successo dell'ultimo turno contro il Perugia ha confermato le qualità dell'undici allenato da Aglietti, che nel turno festivo di domani affronterà il Cittadella, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Parma.



di G.S.M.

In casa amaranto sarà sicuramente assente lo squalificato Crisetig, mentre restano in dubbio Rivas e Adjapong. Ricci e Laribi si contendono un posto come trequartista di destra, Ménez è pronto a rientrare dal 1'. Nel Cittadella mancheranno Tounkara e Cassandro, rientrerà invece Pavan dopo la squalifica. Perticone dovrebbe essere schierato al centro della difesa, in attacco l'ex Okwonkwo affiancato da Baldini.

In conferenza stampa, il tecnico amaranto Aglietti invita a non sottovalutare l'impegno di domani:

"Affrontiamo una squadra che nelle ultime ha raccolto meno di quello che meritava. Non dobbiamo pensare di trovare una squadra dismessa, anzi in questi momenti sono ancor più pericolosi. La caratura dell'avversaria è importante, ma tutte le partite hanno livelli di difficoltà importanti. Dobbiamo dare continuità alle cose che abbiamo provato e colpire il Cittadella nei suoi punti deboli. Non dobbiamo entrare in campo con la testa leggera, sarebbe perfetto chiudere la settimana con un'altra vittoria".

Servirà la massima concentrazione per tutto il campionato e Aglietti ne è consapevole:

"Questo torneo è fatto di grande equilibrio, dobbiamo averlo nei momenti belli e in quelli meno belli. Non possiamo fare passi indietro, alla squadra ho chiesto questo. Per battere il Cittadella servirà un'altra prova importante, il resto passa dalla testa dei ragazzi. Ma la squadra sta bene, c'è grande fiducia, il rischio è che ve ne sia un pò troppa. Non possiamo vincere le partite sulle ali dell'entusiasmo, ma con sacrificio e sull'essere squadra".

Resta qualche dubbio sul sostituto di Crisetig:

"Nei due centrocampisti voglio uno più quantitativo e uno più qualitativo. Ci sono altri calciatori che hanno qualità che hanno fatto poco quel ruolo. C'è sempre una prima volta quando si inizia a fare determinati ruoli, vedremo se ci sarà una prima volta domani, c'è Bellomo che può fare il ruolo, anche lo stesso Cortinovis. In mezzo c'è bisogno di qualità e quantità".

A proposito della situazione infortunati:

"Rivas sta bene, a Perugia lo abbiamo fatto uscire per non rischiare, aveva un affaticamento al flessore, ma è a disposizione. Rientra Adjapong e sono contento, punto molto su di lui. Il suo utilizzo è lontano, ma per il resto nessun infortunato, eccetto Ejjaki".

Quella di domani sarà la terza partita in undici giorni, Aglietti precisa:

"Fisicamente stiamo bene, farò qualche cambio senza stravolgere l'assetto. Un allenatore non deve dare un contentino al calciatore, guardo gli allenamenti e faccio le mie valutazioni. Bisogna stare tutti sulla corda, in un momento così difficile come la B può toccare da un momento all'altro ad un calciatore meno impiegato, poi devi dare una risposta sul campo. Sono contento dei miei ragazzi, sto cercando di dare spazio a tutti, ho anche ampia scelta. La squadra sta facendo bene e sta facendo il calcio che voglio io, cambiare è un pò difficile".

Aglietti chiude elogiando il Cittadella:

"Gioca allo stesso modo da tanti anni, ha dato continuità tecnica. Chi va a Cittadella diventa un calciatore importante, è una società che lavora benissimo. Il collettivo può fare la differenza, giocano quasi a memoria, questo è il principale rischio. Sotto l'aspetto caratteriale è una squadra che non molla mai".

Sono sette i precedenti tra Reggina e Cittadella in serie B al Granillo: gli amaranto sono riusciti a vincere solo una volta, poi due pareggi e quattro vittorie dei veneti. L'ultima sfida risale al 19 dicembre 2020, con i veneti che espugnarono il Granillo vincendo 3-1, nell'esordio per Baroni sulla panchina amaranto.

CONVOCATI

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Arbitro dell'incontro Minelli della sezione arbitrale di Varese, coadiuvato da Liberti e Della Croce, quarto ufficiale di gara Arena. Alla VAR, Serra e Dei Giudici. Secondo precedente di Minelli con la Reggina, l'ultimo il 39 maggio 2014, Reggina-Ternana 1-2.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 15.