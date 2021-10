Termina 2 -2 la sfida tra Prasar e Vigor 1919. I biancoverdi poco cinici, si sono fatti raggiungere per ben due volte, la seconda allo scadere del tempo. Due traverse, la poca cattiveria sotto porta e qualche svarione difensivo di troppo non hanno permesso ai Lametini di portare a casa l’intera posta in palio.

Il primo tempo si apre con il traversone di Buccinnà che serve la palla a Biwang che sotto porta deve solo appoggiarla in rete. Subito dopo su un calcio d’angolo la palla arriva a Rizzuto che di testa supera il numero ospite ma la sfera si stampa sulla traversa. Caridi tenta poi l’eurogol, ma la rovesciata finisce alta. Al 24’ Rotundo, protagonista della punizione al limite, tenta la conclusione a giro ma si spegne a lato.

Poi un altro cross di Buccinnà che serve a Bewang. Questi colpisce di testa ma il tiro finisce poi più alto della porta. Al 34’ punizione da dentro l’area per il Prasar, poi retropassaggio di Gallo, e Vecchio intercetta subito la palla con le mani: la conclusione di Voci è centrale e facile preda del numero uno biancoverde. Subito dopo Leta tenta un’altra reta tirando una punizione, ma Iezzi si tuffa para e la palla finisce in angolo. Si chiude dunque il primo tempo.

La seconda parte di gioco si apre al secondo minuto con un’azione di Perri che tira su punizione. La palla è intercettata prima da Bewang, poi da Rondinelli che non trova la deviazione vincente. Buccinnà mette in area e Perri tira di testa per Zaffino, ma la palla finisce al lato. Al 10 il protagonista è sempre Zaffino che prova la girata, ma non la porta. Su rovesciamento di fronte Nicoletta si libera e trova il rasoterra vincente battendo Vecchio che non trattiene facendosi passare la palla sotto le gambe.

Poco dopo Zaffino lancia Simonetti che trova un’altra traversa. Al 25’ eurogol di Zaffino. L’attaccante biancoverde dalla distanza la mette sotto il sette. Al 42’ punizione di Simonetti, che è alta sopra la traversa, mentre subito dopo un errore difensivo biancoverde, porta Nicoletta a battere nuovamente Vecchio.

Prasar: Iezzi, Pisani, Starace (14’st Torquato), Rotundo (2000), Casaccio (37’st Zavaglia), Ugrinov, Nicoletta, Voci (2000), Del Gaiso (36’st Capone (2002), Caridi (43’st Trapasso), Orlanduccio. A disp. Aiello, Gigliotti, Rotella, Galli (2000), Angotti(2000). All. Lanciano.

Vigor 1919: Vecchio (2000), Bubba (5’st Calidonna), Cittadino (2000), Perri (2000) (37’st Giufice (2001), Gallo (11’st Simonetti), Rizzuto, Rondinelli (5’st Tarzia), Biwang, Scarpino (5’st Zaffino), Leta, Buccinna. A disp.: Nascardi (2002), Gibin (2002), Minocozzi (2000), Scardamaglia (2001)). All.: Viterbo.

Arbitro: Morgese di Vibo Valentia