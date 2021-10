Covid in Calabria, nessun decesso ma 178 nuovi casi

Nessun decesso, ma 178 nuovi positivi in Calabria scoperti con i 3.435 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore. Casi scoperti con meno tamponi rispetto a ieri quando i positivi sono stati 167 e i test 4.350 (LEGGI).



È la provincia Reggina registra più casi con i suoi 62 nuovi positivi, seguono Cosenza (+52), Vibo Valentia (+35), Crotone (+24), e Catanzaro (+3). Mentre i positivi scoperti tra i residenti fuori regione sono 2.

Da inizio pandemia sono 87.550 i casi totali di Sars-CoV-2, e sono 1.449 i decessi per o con il coronavirus. I guariti di oggi sono 107 per un totale di 82.944 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.157 (+71).

Aumenta, seppure di una sola unità il numero dei ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 98 persone (un ricovero a Cosenza e Reggio e una dimissione nel Vibonese), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 5. In isolamento domiciliare si trovano 3.054 persone (+70).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono stati 30.759, per 62 positivi nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi sono 937, di cui 44 in reparto (+1); 3 in terapia intensiva; 890 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 29.822, di cui 29.413 guariti (+61); 409 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 52, per un computo totale di 28.226. Attualmente i casi attivi sono 1.257, di cui 31 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 1.226 in isolamento domiciliare (+49). I casi chiusi sono 26.969, di cui 26.313 guariti (+2); 656 deceduti.

Nel Catanzarese, dove i tamponi positivi delle ultime 24 ore sono stati solo tre, da inizio pandemia si sono ammalati in 11.587. Attualmente i casi attivi sono 103, di cui 7 ricoveri in reparto; 2 in terapia intensiva; 94 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 11.484, di cui 11.327 guariti; 157 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 24, per 8.628 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 240, di cui 11 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 229 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 8.388, di cui 8.273 guariti (+23); 115 deceduti. Nel computo 2 positivi di oggi sono stati attribuiti al setting "Altro/Fuori Regione".

Nel Vibonese da febbraio i casi totali sono stati 6.955, mentre oggi sono 35. Attualmente i casi attivi sono 456, di cui 5 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 451 in isolamento domiciliare (+15). I casi chiusi sono 6.499, di cui 6.396 guariti (+21); 103 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti in altre regioni o stati, i positivi di oggi sono 2, per 1.395 casi totali. Gli attuali positivi sono 164, di cui 0 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 164 in isolamento domiciliare (+2). I guariti sono 1.222; i deceduti 9.