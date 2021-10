Villa San Giovanni. Donna muore per infarto, ambulanza attesa per un’ora e mezza

È deceduta prima dell'arrivo dell’ambulanza una donna colta da infarto. È successo a Villa San Giovanni dove i soccorritori hanno atteso invano un’ora e mezza prima che mezzo di soccorso sopraggiungesse e, una volta arrivato, era anche senza dottore a bordo.



A denunciare l'episodio è stato il medico presente durante il momento del malore della vittima e sentito da un giornale online del Reggino.

Della vicenda si è occupata anche Amalia Bruni che ha invocato “norme straordinarie, risorse eccezionali. Non si può assistere senza fare niente – sottolinea Bruni – a questa mattanza quotidiana di persone che muoiono in attesa di un’ambulanza che non arriva mai e se arriva non ha il medico a bordo”.