Torneo Aics a Crotone, in campo 150 giovani atleti

Si terrà domani, lunedì 1 novembre, il torneo di calcio Aics promosso dal Comitato Provinciale di Crotone. All’evento parteciperanno 150 atleti appartenenti alle categorie “Pulcini” e “Primi calci” di diverse ASD calcistiche della Provincia di Crotone.

La manifestazione, che si terrà al centro sportivo Academy di Crotone, è stato organizzato per riunire il mondo associativo territoriale in una giornata dedicata al calcio, e dare così un concreto segnale di ripresa delle attività sportive dilettantistiche.

La giornata consentirà ai baby calciatori di riprendere a sognare, dopo quasi 2 anni così difficili per lo sport, in particolare per quello giovanile e dilettantistico. La risposta entusiasta da parte delle Associazioni, delle famiglie e degli operatori del settore rivela la grande voglia di ricominciare a competere sul campo, al di là di prestazioni e risultati.