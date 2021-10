Crotone. L’istituto Ciliberto premiato alla XII giornata della legalità in memoria di Dodò

Unica, ma fortunatamente non la sola. L’istituto Mario Ciliberto di Crotone è stata l’unica scuola secondaria di secondo grado ad essere stata premiata con una targa alla XII giornata della legalità “Buon compleanno Dodò” in memoria di Dodò Gabriele vittima innocente che avrebbe compiuto diciotto anni.

A ritirare la targa è stata la referente per l’educazione alla legalità professoressa Giuseppina Conci che, assecondata dal dirigente scolastico Girolamo Arcuri, da anni porta avanti progetti e attività per aumentare la sensibilità alla legalità delle studentesse e degli studenti. La targa non è altro che un riconoscimento del lavoro svolto a scuola per ricordare le vittime della mafia e contro tutte le mafie. Francesca e Giovanna Gabriele, genitori di Dodò, hanno sempre apprezzato i lavori svolti dal Ciliberto e hanno voluto premiare con le proprie mani l’istituto che ha fatto della legalità la propria bandiera.

“Per via della pandemia purtroppo a scuola negli ultimi due anni abbiamo potuto svolgere poche attività, ma ciò non significa che non se ne è parlato con i ragazzi. Nel nostro istituto non ci si ferma mai, le iniziative in questa direzione sono tante, varie e soprattutto continue” ha commentato Conci.

Un fiero Arcuri ha aggiunto “Militiamo da una vita nell’ambito della legalità, l’istituto che dirigo si è sempre mostrato attento a quelle che sono le peculiarità di un territorio difficile, ma ricco allo stesso tempo. Le nostre studentesse e i nostri studenti sono appunto la nostra ricchezza, saranno loro con le competenze che stanno acquisendo a dare una svolta a questo territorio, ne sono certo”.