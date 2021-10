Castrovillari Calcio: arriva Mario Mancini

Mario Mancini vestirà la maglia numero 29 del Castrovillari Calcio. La società calcistica cosentina ha infatti trovato l’accordo con il giovane atleta di Cosenza, classe 2001, cresciuto nel Mar.Ca. del compianto Gigi Marulla ed Andrea Cariola, con esperienze nella Morrone under 19 nella stagione 2017-2018 (Juniores Regionale) con all’attivo ben15 goal, nella stagione 2019-2020 passa alla Palmese in Eccellenza ed in 5 gare disputate ( per sospensione anticipata del campionato per pandemia COVID-19) segnalato 3 goal.

Nella stagione in corso (2021-2022) ha iniziato al Capistrello in Eccellenza Abruzzese, squadra da cui proviene, dove disputando altrettanto 5 partite ha segnato 3 goal.