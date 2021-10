Notte di fuoco nel Catanzarese: distrutte tre auto, avviate indagini

Notte di fuoco a Gagliato, nel catanzarese, dove la scorsa notte tre auto sono state distrutte da un incendio.

I veicoli coinvolti, una Volkswagen Passat SW, una Mercedes Classe C ed una Alfa Romeo 156, erano parcheggiate in una piazzetta situata nei pressi di via Vittorio Emanuele II quando si sono sprigionate le fiamme.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, che hanno domato il rogo evitando il propagarsi fiamme alla zona circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco, congiuntamente ai Carabinieri presenti sul posto, hanno effettuato una prima verifica per risalire alle cause origine del rogo. Ulteriori accertamenti sono tutt’ora in corso e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.