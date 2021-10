Crotone. Appartamento trasformato in market della droga: arrestato 46enne

Aveva trasformato la sua casa in un market per lo spaccio di droga e riceveva i clienti a domicilio. Questa volta alla sua porta si è però presentata la Polizia che lo ha arrestato proprio mentre negoziava con un possibile acquirente. Protagonista della vicenda è un 46enne crotonese, S.L., che ieri è stato colto in flagrante ed è finito in manette.

I FATTI

Nell’ambito dei normali servizi di controllo sul territorio, transitando in una via cittadina, gli agenti della squadra volanti della Questura pitagorica hanno notato in un’abitazione del posto due soggetti che confabulavano.

Improvvisamente, alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di darsi alla fuga, nascondendo al contempo qualcosa di presumibilmente illecito.

Immediato il blitz degli agenti che, senza perdere tempo, hanno fatto irruzione nell’abitazione ed eseguito una perquisizione personale sui due, sorprendendo solo il proprietario della casa, S.L., con dello stupefacente.

Inoltre, su di un tavolo, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di cellophane contente 35,5 grammi di marijuana, buste di cellophane trasparente e, in giro per casa, un bilancino intriso di marijuana.

Alla luce dei fatti, S.L. è stato dichiarato in arresto e ristretto nella sua abitazione in attesa di ulteriori determinazioni da parte dell’Autorità giudiziaria.