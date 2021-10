Covid, lieve calo nel bollettino (+167), salgono invece i ricoveri

Rimane alta l’attenzione in Calabria per l’andamento del coronavirus. Con un lieve calo rispetto a ieri, si registrano 167 nuovi contagi a fronte di 76 soggetti guariti, con un nuovo aumento di occupazione di posti letto e, purtroppo, 2 vittime. Processati 1 milione e 296.493 tamponi (+4.350), con un tasso di positività che scende al 3,84%.

Il maggior numero di contagi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+63), seguita da Cosenza (+55), Catanzaro (+20), Vibo Valentia (+15) e Crotone (+14), mentre nessun caso si registra da altro Stato o Regione.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 30.697 (+63), mentre i casi attivi sono 936. Di questi: 890 in isolamento, 43 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 29.352 i guariti e 409 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 28.174 (+55), mentre i casi attivi sono 1.207. Di questi, 1.177 sono in isolamento, 30 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.311 guariti e 656 decessi.

Nel catanzarese, contagi accertati finora sono 11.584 (+20), mentre i casi attivi sono 100. Di questi, 91 in isolamento, 7 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.327 pazienti e ne sono deceduti 157.

Nell vibonese i casi covid salgono a 6.920 (+15) mentre gli attivi sono 442. Di questi: 436 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.375 i pazienti guariti e 103 i deceduti.

Nel crotonese, infine, i casi riscontrati salgono a 8.604 (+14) mentre gli attivi sono 239, di cui 228 in isolamento domiciliare e 11 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.250 i guariti e 115 i deceduti.