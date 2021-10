Scandale, sorpreso a prelevare inerti dal greto del fiume: denunciato

Aveva asportato circa 10 metri cubi di materiale inerte dal letto del fiume Neto, il tutto senza alcuna autorizzazione. Sperava di riuscire a farla franca, ma è stato individuato nel bel mezzo delle operazioni dai Carabinieri Forestali di Santa Severina, impegnati in un controllo in località Fondo Scrivo di Scandale.

L’uomo, che operava tramite un escavatore, era dotato anche di un camion con cassone sul quale stava caricando sabbia e limo. Materiale sottratto in un’area notoriamente sottoposta non solo a vincolo paesaggistico, ma rientrante anche nella Zona di Protezione Speciale “Marchesato e Fiume Neto”, importante per la biodiversità in particolar modo di specie di uccelli selvaggi e migratori.

Camion, escavatore e materiale sono stati sequestrati, mentre il soggetto è stato denunciato non solo per furto aggravato, ma anche per deturpamento di bellezze naturali e violazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio.