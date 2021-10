Affitta appartamento e lo usa come “base” per spacciare: arrestato giovane agricoltore

Aveva affittato un’abitazione tra i vicoli di Corigliano Rossano da usare come “base operativa” per lo spaccio di stupefacenti ma è stato beccato e arrestato. Protagonista della vicenda è un giovane bracciante agricolo, T.F., di 24 anni, che faceva “spola” tra la campagna e il centro cosentino per proseguire la sua attività illecita.

I FATTI

Ad insospettire gli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano - Rossano, che lo hanno arrestato, era stato un via vai di giovani, noti alle forze dell’ordine come assuntori di sostanze stupefacenti, da un appartamento.

Dopo qualche giorno di osservazione e individuato il “conduttore” del giro, i poliziotti hanno fatto scattare il blitz nel corso del quale sono stati rinvenuti 59 involucri di cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di 20 gr, del valore commerciale di circa 2 mila Euro nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Inevitabile l’arresto per il 24enne, recidivo nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposto ai domiciliari.