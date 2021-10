Due incidenti nelle prime ore del giorno nel cosentino: il bilancio è di due feriti

Due incidenti stradali sono avvenuti questa mattina nella provincia di Cosenza. Il primo è avvenuto poco dopo le ore 5 al Km 251 dell’autostrada A2 del Mediterraneo, direzione nord, dove a scontrarsi sono stati due autocarri, di cui uno adibito al trasporto di legname. Ferito uno dei conducenti dei mezzi per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del Suem118.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Rende per la messa in sicurezza del luogo del sinistro. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il secondo incidente, invece, si è registrato intorno alle ore 8 sulla SP79 nel comune di Lappano. Questa volta uno solo il mezzo coinvolto, un Fiorino Fiat furgonato, che per cause in corso di accertamento si è ribaltato sull’asfalto. A bordo il solo conducente che è staro affidato alle cure del personale sanitario del Suem118. Anche in questo caso sono entrati in azione i Vigili del fuoco, questa volta partiti dalla sede centrale, che hanno messo in sicurezza il mezzo e avviato il ripristino dei luoghi.