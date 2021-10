Catanzaro, guardia giurata si suicida con pistola d’ordinanza: indagini in corso

Non c’è ancora nulla di chiaro nella drammatica vicenda accaduta ieri sera a Catanzaro, quando una quarantaquattrenne si sarebbe tolta la vita con la pistola d’ordinanza. La donna, residente a Gimigliano e che lavorava come guardia giurata, avrebbe compiuto l’estremo gesto poco dopo l’ora di cena.

Sul posto i Carabinieri, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso ed ascriverlo come suicidio. Disposta l’autopsia sul corpo, che sarà svolta dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università Magna Grecia.