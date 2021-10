Covid, nuovi contagi sfiorano quota 200: un decesso e nuove ospedalizzazioni

Sale l’allerta in Calabria, non solo per il maltempo ma anche per l’aumento dei casi da coronavirus. Nelle ultime settimane, come certificato dai rapporti della Fondazione Gimbe e del Ministero della Salute, si sta registrando un nuovo exploit di contagi, che in tutta la regione porta i casi complessivi a sfiorare nuovamente quota 200.

Registrati infatti 197 nuovi contagi a fronte di 130 guariti, con un nuovo aumento di occupazione di posti letto e, purtroppo, una vittima. Processati 1 milione e 292.143 tamponi (+3.786 nelle ultime 24 ore), con un tasso di positività che torna al di sopra del 5%.

Il maggior numero di contagi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+97), seguita da Cosenza (+52), Crotone (+23), Vibo Valentia (+14) e Catanzaro (+10), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+1).

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 30.634 (+97), mentre i casi attivi sono 904. Di questi: 857 in isolamento, 44 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 29.322 i guariti e 408 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 28.119 (+52), mentre i casi attivi sono 1.169. Di questi, 1.140 sono in isolamento, 29 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 26.295 guariti e 655 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 8.590 (+23) mentre gli attivi sono 239, di cui 231 in isolamento domiciliare e 8 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 8.236 i guariti e 115 i deceduti.

Nell vibonese i casi covid salgono a 6.905 (+14) mentre gli attivi sono 443. Di questi: 436 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.359 i pazienti guariti e 103 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.564 (+10), mentre i casi attivi sono 80. Di questi, 72 in isolamento, 7 in reparto 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.327 pazienti e ne sono deceduti 157.