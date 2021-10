Regione. Occhiuto Presidente, la proclamazione la promessa: “in cinque anni cambieremo la Calabria”

“Una grande emozione, una forte responsabilità, una nuova avventura che non vedo l’ora di vivere, con entusiasmo e determinazione”.

Così il neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a caldo dopo che quest’oggi è stato proclamato governatore a distanza di 25 giorni dal voto (LEGGI).

“Mi sono già insediato presso la Cittadetta …, ho fatto il tradizionale passaggio di consegne con Nino Spirlì, e adesso sono nel pieno delle mie funzioni, pronto a governare questo splendido territorio” ha continuato Occhiuto, che non ha mancato di elencare le priorità di un lavoro da svolgere “nel corso dei prossimi cinque anni, con serietà e con un programma concreto”, ha sottonieato.

“Ci sono tante cose da fare, ma sono fiducioso che, passo dopo passo, riusciremo a cambiare la Calabria” ha sbottato Occhiuto ed a partire dalla sanità, che ha definito come “la prima sfida”.

Ma non solo: “I giovani - ha detto - saranno al centro del nostro progetto: dovranno poter scegliere di rimanere in Calabria, e non essere più obbligati ad andar via”.

E ancora: “ci occuperemo anche di lavoro, di turismo, di sviluppo, di infrastrutture, di rifiuti, di salvaguardia e valorizzazione delle nostre bellezze paesaggistiche e culturali”.

Per il neo governatore, quindi, “Oggi comincia un percorso” assicurando che “lavoreremo senza sosta per ricambiare la fiducia e il sostegno che gli elettori ci hanno dato” ha concluso.