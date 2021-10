Maltempo, aumenta l’allerta anche in Calabria: massima attenzione nel catanzarese

Il ritorno del vortice mediterraneo è atteso proprio questa sera, e l’allerta è tornata ad alzarsi non solo in Sicilia – dove tutta la costa orientale è stata posta in zona rossa- ma anche in Calabria, dove sono attesi forti venti e sopratutto mareggiate.

Questo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile, che a partire da questo pomeriggio ha posto buona parte della regione in zona arancione, elevando l’allerta massima nella fascia jonica del catanzarese. L’area – che comprende anche una parte della provincia crotonese – sarà interessata da rovesci di forte intensità, venti di burrasca fino a 100 chilometri orari e, per i comuni costieri, mareggiate con onde alte anche oltre i 5 metri.

Allerta più moderata invece nella fascia jonica catanzarese, ma anche nel vibonese, nel reggino e nel crotonese, contrassegnati tutti in zona arancione. Meno intensi i fenomeni previsti nella parte settentrionale, con l’area cosentina in zona gialla.