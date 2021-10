Affossamento ddl Zan, domani la Cgil Area Vasta in piazza per manifestare

“La bocciatura del ddl Zan rappresenta una pagina nera per il percorso di riconoscimento dei diritti civili nel nostro Paese”. Così in una nota la Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, intervenendo su quanto accaduto nei giorni scorsi in Senato.

“Le grida di giubilo di taluni esponenti di varia appartenenza politica, non saranno accompagnate dal silenzio di quanti, come la Cgil, ritengono e credono fermamente che una società inclusiva deve partire da leggi giuste che guardino alla soggettività dei diritti come elemento fondante di un Paese realmente plurale” affermano ancora dal sindacato, che ha deciso di non rimanere indifferente.

Per tale motivo ha deciso di aderire alla manifestazione di protesta in programma per domani, 30 ottobre, in Piazza Prefettura a Catanzaro. Una partecipazione per “gridare forte la propria indignazione” e per far si che “nessuno si senta escluso da una battaglia civile che riteniamo fondamentale”.