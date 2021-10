Controlli a Corigliano-Rossano: arresti, denunce e sanzioni

Ampio controllo nell’area urbana di Corigliano-Rossano svolto dai Carabinieri del reparto territoriale assieme al 14° Battaglione Calabria ed ai Nas: controllate ed identificate oltre 100 persone e 60 veicoli, ai quali si sommano un arresto ed una denuncia.

A finire in manette un trentanovenne marocchino, che deve scontare una pena residua di 5 anni di reclusione: l’uomo era stato oggetto di un provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Cosenza. Denunciato inoltre un altro soggetto di stessa nazionalità in quanto trovato in possesso di una targa appartenente ad un veicolo rubato a Parternò, nel catanese.

Ulteriori e mirati controlli, svolti lungo il tratto costiero tra Schiavonea e Mirto Crosia, hanno portato ad una serie di accertamenti dei Nas in tre locali, mentre due giovanissimi sono stati sanzionati per uso personale di sostanze stupefacenti.