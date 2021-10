Denuncia Sea work service, assolti segretario Filt Cgil ed ex dipendenti

Assoluzione per il segretario Filt - Cgil Domenico Laganà e un ex dipendente della Sea Work Service, Francesco Nava.

I giudici del Tribunale di Palmi hanno assolto i due perché il fatto non costituisce reato. I due erano stati rinviati a giudizio per falsa testimonianza per le dichiarazioni rese in un procedimento civile di licenziamento per giustificato motivo oggettivo riguardante altro dipendente.

La difesa è stata affidata a Sabina Pizzuto che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, depositando un cospicuo numero di documenti poi illustrati con puntuale e precisa requisitoria, ha dimostrato l'assoluta infondatezza delle accuse mosse dal rappresentante Legale della Sea Work.

Soddisfazione da parte del Sindacato. “Continueremo a fare il lavoro del Sindacato, vigileremo sui soprusi e sul mancato rispetto dei contratti per dare le giuste risposte ai lavoratori, soprattutto quelli più deboli, non ci siamo fatti intimorire in anni di vessazioni, rimanendo sempre concentrati sulle sfide lavorative e sul futuro del mondo del lavoro, proseguiremo nella nostra missione per la difesa della dignità e dei diritti di tutti i lavoratori” ha detto Laganà.