Muore dopo cinque giorni al pronto soccorso di Rossano, Procura apre fascicolo

Vogliono chiarezza i familiari del 70enne di Corigliano Rossano morto dopo aver passato 5 giorni nel pronto soccorso di Rossano. I parenti hanno sporto denuncia-querela chiedendo di fare piena luce sull’accaduto, nominando come legale l’avvocato Raffaele Meles del Foro di Castrovillari.

Il 70enne era arrivato nel nosocomio locale la sera del 15 ottobre e, per come riferito dai familiari nella denuncia, sarebbe rimasto nel Pronto Soccorso per quasi una settimana.

I parenti dell’uomo, che soffriva di una leggera depressione, chiedono quindi che siano accertare le reali cause del decesso.

In seguito al deposito della querela presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano, la Procura di Castrovillari ha quindi aperto un fascicolo.

Disposto anche il sequestro della salma e nominati due consulenti tecnici per l’esame autoptico, che è stato eseguito giovedì 28 ottobre.

Alle operazioni hanno presenziato anche i consulenti incaricati dalle parti. Il deposito della consulenza è atteso entro i prossimi 90 giorni.