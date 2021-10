È ritenuto responsabile di furti in abitazione, ricettazione e attività di gestione rifiuti non autorizzata un 61enne di Catanzaro raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Cosenza ed stato eseguito dai carabinieri del capoluogo di regione.

L'uomo è stato quindi arrestato dai militari di Santa Maria e portato nel carcere di Siano. Dovrà scontare tre anni e mezzo di reclusione.