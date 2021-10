Sistema Petilia, chiesto il processo per 12 persone

Amedeo Nicolazzi

Sono 12 le richieste di rinvio a giudizio nei confronti delle persone indagate nell’ambito dell’inchiesta che avrebbe messo in luce un presunto sistema per governare Petilia Policastro.

La Procura di Crotone ha infatti chiesto il processo per l’ex sindaco Amedeo Nicolazzi, accusato di violenza sessuale e concussione; per l’ex vicesindaca Francesca Costanza alla quale l’accusa contesta i reati di falso. Con loro anche altre 10 persone accusate a vario titolo di peculato, corruzione e falso.

L’ipotesi degli inquirenti è che, dall’aprile al dicembre 2018, gli indagati si siano appropriati arbitrariamente, o che comunque abbiano distratto dalle loro specifiche finalità, alcune derrate alimentari rientranti nel cosiddetto progetto “Lotta alla povertà”. (QUI)