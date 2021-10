Scontro sulla statale 106 a Corigliano-Rossano, un ferito grave

Ancora un incidente e ancora sulla statale 106. Un’Audi e una panda, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate a Corigliano-Rossano nella periferia sud del centro abitato.

A seguito del sinistro una persona è rimasta gravemente ferita, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto nei pressi del luogo in cui lo scorso luglio hanno perso la vita Raffaele Misuraca di 23 anni, e Altea Morelli di 17 anni. (LEGGI)

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La strada è rimasta bloccata per circa 45 minuti.