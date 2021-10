Serie B. Perugia-Reggina 0-2: Galabinov e Bellomo spingono gli amaranto al secondo posto

(Foto: Reggina 1914)

Successo esterno per la Reggina di Aglietti, i gol di Galabinov e Bellomo nel primo tempo regalano tre punti che valgono il secondo posto in classifica, insieme al Benevento, a soli due punti dalla capolista Pisa. Nell'undici iniziale amaranto, Aglietti conferma Turati in porta e schiera Laribi e Bianchi. Il Perugia risponde con parecchie novità, Alvini schiera Zanandrea, Ferrarini, Ghion, Lisi e Matos titolari. Due ex nelle formazioni iniziali, Di Chiara in amaranto e Angella in biancorosso.





di G.S.M.

Il primo tempo si apre con il Perugia subito in avanti, già al 1' Turati è chiamato ad intervenire su un paio di cross messi in mezzo dalla destra. Al 4' è Matos, servito dal limite dell'area da Kouan, a mettere in mezzo all'area piccola, ma Turati si fa trovare pronto.

Al 5', al primo affondo, la Reggina passa in vantaggio: cross di Bellomo dalla sinistra che pesca Galabinov al centro dell'area, il bulgaro è libero da marcature e batte di testa Chichizola.

Il gol del bulgaro (sesto stagionale) ferma a 258 i minuti di imbattibilità del portiere umbro. Il Perugia prova subito a reagire, al 10' Matos conclude dalla distanza ma la palla finisce sopra la traversa, probabilmente con una deviazione amaranto.

Al 13' ancora Matos a rendersi pericoloso, ma viene steso dall'intervento di Cionek. Sugli sviluppi della punizione, Ferrarini crossa al centro ancora per Matos, che è libero di colpire di testa, ma incredibilmente la palla finisce alta sopra la traversa. Al 27' buona discesa sulla fascia sinistra di Di Chiara e tentativo di cross con palla deviata in angolo.

Il Perugia cerca in tutti i modi di raggiungere il pareggio, ma la Reggina è bene organizzata e appare padrona del campo. Al 44' arriva il gol del raddoppio: Rivas scambia con Di Chiara, che arriva sul fondo e crossa in area, Angella devia servendo Bellomo che stoppa e colpisce a fil di palo, Chichizola non può fare nulla. Il primo tempo si chiude con la Reggina in vantaggio di due gol e assoluta padrona della partita.

Nella ripresa, Aglietti manda in campo Cortinovis al posto di Rivas. La prima occasione è per il Perugia, al 47' Ghion calcia dal limite, ma Turati è bravo a bloccare in due tempi. Al 52' ancora protagonisti i due marcatori amaranto, Bellomo serve Galabinov, ma il colpo di testa del bulgaro finisce a lato.

Al 55' è Segre a rendersi pericoloso, prima con un tiro dal limite ribattuto da Stavropoulos, poi nel proseguimento dell'azione con una rovesciata, con palla finita a lato. Al 56' viene ammonito Crisetig, il centrocampista amaranto era in diffida quindi salterà il prossimo impegno interno contro il Cittadella. Al 59' Alvini sostituisce Ghion, Matos e Lisi con Burrai, Carretta e Falzerano.

Al 63', tra le file amaranto, è Ricci a sostituire Laribi. Dura solo 5 minuti la partita di Carretta che, a seguito di un cross, si infortuna ed è costretto subito a lasciare il campo, sostituito da Murano.

Al 70' esce l'autore del secondo gol amaranto Bellomo, rilevato da Hetemaj, mentre 5 minuti dopo Zanandrea viene sostituito da Murgia. Di fatto la partita non cambia, il Perugia non riesce a imbastire una reazione, trovando il muro amaranto che blocca ogni tentativo. All'83' Lakicevic e Montalto entrano per Loiacono (autore di un'altra grande prova) e Galabinov.

Nei minuti restanti, nessuna azione pericolosa, tranne un destro al volo di De Luca al 93' finito di poco a lato della porta di Turati. La partita si chiude, dopo cinque minuti di recupero, con la vittoria degli amaranto che, grazie a questi tre punti, affiancano il Benevento al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dal Pisa.

Sugli scudi i due marcatori, Galabinov e Bellomo, ma da sottolineare la prova di tutta la squadra, che è apparsa solida in ogni reparto e bene organizzata. Prossimo impegno lunedì 1 novembre al "Granillo" contro il Cittadella.

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti non nasconde la soddisfazione per l'ottima prova della sua squadra:

"Prova di grande maturità dei ragazzi, siamo andati subito avanti e abbiamo benissimo l'urto del Perugia. Abbiamo gestito bene gli inserimenti, abbiamo sofferto un pò nel primo tempo, causa la loro intensità. Nel secondo tempo non abbiamo mai sofferto. Il Perugia è una squadra in salute, non era facile venire qui e fare questa prestazione e vincere. Ho dei ragazzi molto intelligenti, quando gli chiedono una cosa la metto in pratica. Soprattutto con Rivas nel primo tempo, che poi è uscito per un problema muscolare. E' stata una prova di maturità di squadra, abbiamo fatto bene e abbiamo colpito il Perugia al momento giusto, avevo chiesto ai miei di essere cinici perché il Perugia concede poco o nulla. Abbiamo avuto meno occasioni, ma siamo stati bravi a colpire".

Gli amaranto sono al secondo posto in classifica, ma Aglietti invita tutti alla calma:

"Non guardo la classifica, oggi serve solo seminare, conta poco oggi essere al secondo posto. Sono passate appena dieci partite, fa piacere vincere le partite e avere tanti punti in classifica, ma la B è difficile. Ci sono sei-sette squadre superiori a noi, ma non è detto che possano arrivare davanti a noi. Dobbiamo avere equilibrio, anche quando arriveranno i momenti difficili."

Menzione speciale per Nicola Bellomo:

"Quando sono arrivato era sul piede di partenza, ho parlato chiaro con lui e gli avrei dato una chance se faceva quello che gli avevo chiesto. Oggi il campo sta dicendo che sta meritando lo spazio avuto, così come tanti altri. "

TABELLINO

Perugia-Reggina 0-2 (5' Galabinov, 44' Bellomo).

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea (75' Murgia); Ferrarini, Ghion (60' Burrai), Segre, Lisi (60' Falzerano); Kouan; Matos (60' Carretta; 64' Murano), De Luca. a disposizione: Fulignati, Rosi, Gyabuaa, Dell'Orco, Vanbaleghem, Curado, Santoro. Allenatore: Alvini.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Loiacono (83' Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Laribi (63' Ricci), Bellomo (70' Hetemaj), Rivas (45' Cortinovis); Galabinov (83' Montalto). a disposizione: Micai, Amione, Liotti, Regini, Denis, Menez, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Ammoniti: Bellomo, Crisetig, Ricci (R), Matos, Kouan, Burrai (P).