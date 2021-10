Crotone. Al via i lavori di riqualificazione del mercato di via Giacomo Manna

Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del mercato ittico di via Giacomo Manna a Crotone. Lo fa sapere Luca Bossi, assessore alle attività produttive.

I lavori prevedono non solo l’ammodernamento della struttura ma anche la realizzazione di chiusure con serrande a protezione dei posti vendita e l’installazione del sistema di videosorveglianza al fine di rendere l’area più sicura.

Sono stati stanziati per l’esecuzione dei lavori 68.831 euro. Contestualmente l'amministrazione metterà in campo ulteriori azioni per restituire il giusto livello di decoro dell'area mercatale.