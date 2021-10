Crotone. Al via la differenziata in viale Magna Grecia

Inizia domani la raccolta dei rifiuti differenziati nel perimetro urbano di viale Magna Grecia a Crotone. Da questa sera, quindi, i cittadini residenti nella zona possono conferire i propri rifiuti negli appositi contenitori seguendo le istruzioni contenute nel kit informativo ricevuto nei giorni scorsi, che qui si riassumono.

Domani verrà completato l’allestimento delle 60 postazioni di carrellati, un’operazione che è slittata di qualche giorno a causa delle condizioni meteorologiche. Qualche vecchio cassonetto sarà ancora presente provvisoriamente in alcune vie per dare modo alle utenze non domestiche (cliniche, scuole, hotel) di organizzarsi per la raccolta di prossimità.

Con l’avvio della differenziata in viale Magna Grecia si completa il programma “pilota” elaborato da Comune e Akrea per rendere più efficiente il servizio di raccolta dei rifiuti, in vista degli obiettivi fissati dal Piano regionale.

La raccolta degli ultimi due giorni in centro città è stata di intorno ai 1.580 chilogrammi: una media di oltre 750 chili/giorno che fa lievitare di circa il 50% i volumi registrati a inizio attività.