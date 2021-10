Nesci a Tropea con sindaci: “Cis volano per crescita e turismo”

Dalila Nesci

Favorire lo sviluppo del territorio. È l’obiettivo del Cis per la Calabria messo in evidenza da Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale nel corso della seconda tappa del tour sul Cis dedicata ai sindaci del vibonese.

E per Nesci sono tre gli aspetti fondamentali del Cis: “La cooperazione rafforzata tra le Istituzioni, le procedure velocizzate per l’approvazione dei progetti, che sono le stesse previste per il pnrr, e la computazione delle risorse sulla base delle proposte inviate. Il cis sarà un volano per la crescita, in particolare sul piano turistico grazie alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria”, ha detto Nesci.

“Ringrazio i sindaci - ha aggiunto - per l’apprezzamento e l’adesione che hanno espresso rispetto a questa iniziativa. Come Governo consideriamo lo sviluppo del Sud una priorità per consentire la ripresa economica e sociale del Paese. La Calabria è un territorio che merita un’attenzione particolare, sia per le gravi carenze di investimenti che si sono protratte negli scorsi anni che per le enormi potenzialità troppo a lungo trascurare dalle politiche pubbliche di investimento”.

“La Calabria è un territorio che può vantare un patrimonio ricchissimo in termini turistici grazie alle sue risorse ambientali, tradizioni culturali ed eccellenze enogastronomiche: è su questo - ha concluso Nesci - che puntiamo per rendere fruibile a tutti, attraverso il CIS, la straordinaria bellezza del nostro territorio“.