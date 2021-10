Controlli alla filiera ittica, sanzioni da 2mila euro

Multe ai titolari di due esercizi commerciali e sanzioni amministrative per 2mila euro. È il bilancio delle attività svolte dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina.

In una pescheria di Gizzeria i militari hanno trovato due tonnetti alletterati e triglie di misura inferiore a quella prevista dalla norma. Il pescato, non ritenuto idoneo al consumo umano dopo un’ispezione sanitaria eseguita dai veterinari dell’Asp di Catanzaro, sono stati devoluti in beneficienza a un’associazione.

In una pescheria del capoluogo napitino, invece, i militari hanno scoperto che il titolare aveva messo in offerta prodotti gastronomici senza etichettatura e tracciabilità. Per questo motivo gli alimenti sono stati sequestrati e il titolare sanzionato per non aver esposto alcuna documentazione.