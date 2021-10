Chiusura museo Vallata dell’Amendolea, interrogazione di Corrado

Interrogazione di Margherita Corrado, senatrice del gruppo misto, circa la chiusura del Museo Archeologico “Vallata dell’Amendolea”, a Condofuri all’interno del Parco dell’Aspromonte.

“Nonostante l’avvenuta ristrutturazione dei locali della ex scuola elementare, le teche comprate e montate, i reperti selezionati, i testi per i pannelli didattici predisposti e l’ipotesi di gestione proposta al Comune da un’associazione non-profit, il Gruppo Archeologico Valle dell’Amendolea (dei Gruppi Archeologici d’Italia)”, il museo “è tuttora chiuso”, scrive Corrado.

Per questo motivo Margherita Corrado ha chiesto al ministro Dario Franceschini “se non voglia farsi promotore, presso la Soprintendenza ABAP competente, di un nuovo impulso all’iter burocratico il cui mancato espletamento tuttora impedisce agli abitanti di Condofuri di godere del museo archeologico ‘promesso’ loro da quasi un decennio”.

“A primavera 2018 l’apertura del museo era considerata imminente e sul sito web del Parco dell’Aspromonte, che ha messo a disposizione la sede e le risorse, lo si dà addirittura per funzionante, indicando persino un numero di telefono da chiamare per prenotare la visita. In realtà, con la Giunta in carica la collaborazione fra istituzioni che doveva portare a compimento il progetto sembra essersi fermata, o comunque avere subito un rallentamento inspiegabile quanto inaccettabile”.