Corigliano Rossano, arrestato pusher “ciclista”

Spacciava sostanze stupefacenti spostandosi in bicicletta ma un 19enne di Schiavonea è stato scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano.

Grazie a pedinamenti e appostamenti, i poliziotti hanno scoperto dove il giovane era solito nascondere la droga, per poi spacciarla usando la bici.

Proprio durante un appostamento, così, è stato notato nei pressi della sua abitazione mentre prelevava da una siepe vicina ad un muro di recinzione, un grosso involucro di bianco, per poi allontanarsi.

Il 19enne, alla vista degli agenti, e dopo aver gettato l'involucro, è scappato con la bici e poi a piedi tra le campagne.

Dopo aver recuperato il pacco, contenente della marijuana, i poliziotti lo hanno rintracciato a casa dove, durante una perquisizione, gli hanno trovato 69 grammi di stupefacente, due bilancini di precisione e varie bustine di cellophane utilizzate per il confezionamento.

Il 19enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.