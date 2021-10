Covid. In Calabria nessun decesso ma continuano a salire i contagi (+174)

Ancora un aumento dei contagi da coronavirus in Calabria. Il bollettino diramato oggi infatti certifica 174 nuovi casi ( ieri erano 137) che sono stati scoperti dai 3.893 test effettuati nelle ultime 24 ore.

Il maggior numero di casi è stato registrato tra Reggio Calabria e provincia (+58), segue con 54 casi la provincia di Cosenza, poi quella di Crotone (+29), quella di Vibo Valentia (+19) e infine quella di Catanzaro (+ 14). Nessun contagio viene invece segnalato da altra regione o stato.

Ad oggi le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione sono state 87.008, mente le vittime sono state 1.446 e oggi non sono stati registrati decessi.

I guariti di oggi sono 73 per un totale di 82.63 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 2.931 (+101).

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti Covid della regione si trovano 91 persone (+2) e in terapia intensiva sono 5 i pazienti ricoverati (+1). In isolamento domiciliare si trovano 2.835 (+98) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 30.537, mentre quelli di oggi sono58. Attualmente i casi attivi sono 887, di cui 45 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva (+1) ; 838 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 29650: 29242 guariti, 408 deceduti

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 54, da inizio febbraio si sono ammalati in 28.067. Attualmente i casi attivi sono 1.127, di cui 25 ricoveri in reparto (+1);0 in terapia intensiva; 1.102 in isolamento domiciliare (-70). I casi chiusi sono 26940: 26286 guariti, 654 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 14, mentre il computo totale si attesta a quota 11.554. Attualmente i casi attivi sono 75, di cui 6 ricoveri in reparto (+1); 1 in terapia intensiva; 68 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11479: 11322 guariti, 157 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi è di 8.567, mentre i positivi di oggi sono 29. Attualmente i casi attivi sono 239, di cui 8 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 231 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8328:8213 guariti, 115 deceduti.

Nel Vibonese, dove si registrano 19 nuovi casi, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 6.891. Attualmente i casi attivi sono 441, di cui 7 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 434 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6450:6347 guariti, 103 deceduti.