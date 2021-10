Lamezia Terme, sequestrate e distrutte oltre 900 piante di marijuana

Una coltivazione di canapa industriale sarebbe stata usata come copertura per produrre anche marijuana. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Lamezia Terme e di Nocera Terinese, a seguito di uno specifico controllo presso un’azienda agricola atta alla coltivazione di canapa industriale in località Persicara, a Lamezia Terme.

L’imprenditore avrebbe messo a dimora circa 1.500 piante: pur dotato di specifici permessi e documentazione, avrebbe “sforato” in un appezzamento di terreno privato soggetto a vincoli paesaggistici, e dichiarato di “notevole interesse pubblico”. Da qui i controlli, che hanno però permesso di scoprire anche diverse incongruenze con le piante coltivate.

I militari avrebbero notato alcuni parametri decisamente superiori, non compatibili con la coltivazione di canapa industriale. Prelevati dei campioni di piante e trasferiti presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia, sarebbe dunque emersa l’elevata concentrazione di thc: non canapa da utilizzare per tessiture o alimenti, bensì marijuana.

A seguito di tali controlli sono state sequestrate oltre 900 piante, mentre una perquisizione dei luoghi ha portato al rinvenimento di circa 1.7 chili di marijuana già essiccata. Posta sotto sequestra l’intera area utilizzata per la coltivazione, pari a ben 5.500 metri quadri. Le piante e sostanza sono state bruciate sul posto, mentre l’imprenditore agricolo ed un bracciante sono stati denunciati per coltivazione illegale di stupefacenti.