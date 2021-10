Digital Transformation, Fenimprese: “È il valore aggiunto delle Pmi”

Luca Mancuso

La crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 ha fatto sì che la risposta dei modelli di business sia differente rispetto a quelli finora adottati dalle aziende italiane.

Per cui oggi è prioritario per le aziende, in ambito IT, la Digital Trasformation, soprattutto per le PMI, procedendo alla dematerializzazione e alla digitalizzazione dei processi, delle infrastrutture, all’abilitazione dello smart working e non meno importante, alla virtualizzazione dei servizi.

Questo è possibile facendo riferimento a quelle che sono le nuove tecnologie alla base del nuovo modo di concepire i servizi come il Cloud, IoT, Big Data Analytics e tante altre.

Importante ed essenziale è procedere ad una completa "Virtualizzazione Aziendale" facendo riferimento ad un approccio strategico digitale globale che parte in primis da un cambio di stile manageriale e si concretizza in una ristrutturazione, riorganizzazione e conversione in digitale dei processi e di tutte le funzioni aziendali.

Secondo alcuni dati rilevati da GoDaddy, il più grande registrar di domini al mondo, risulta effettuata una ricerca che ha coinvolto 4.000 PMI italiane per poter constatare qual è il grado di maturità digitale delle imprese del nostro Paese.

Tale report fornito, ci indica quante sono le aziende con dominio registrato, quindi con un sito web e tralascia tutte quelle aziende che invece non hanno ancora una vetrina online ed esclude gran parte delle PMI meno digitalizzate.

Dal risultato di questa ricerca emerge che il settore di alloggi e ristorazione è all’apice della maturità digitale, mentre i settori di minerali, plastica, metallo, costruzioni, pelle e tessili, trasporto e magazzinaggio sono quelli meno digitalizzati.

La “digitalizzazione” crea valore aggiunto per una azienda, dalla più piccola e meno strutturata a quella più grande e complessa. Per procedere alla virtualizzazione dei processi aziendali, importantissimo è porsi degli obiettivi ambiziosi ma raggiungibili, affiancati da un budget ad essi dedicati per concretizzare quanto prefissato.

Essenziale è affidarsi a professionisti capaci di guidare l’imprenditore in tale processo per far sì che la propria azienda sia presente online. FenImprese in partnership con FenTech dà risposte concrete anche in tal senso, grazie al team di professionisti che la caratterizza e la contraddistingue.

Il Presidente Nazionale Luca Mancuso afferma a tal proposito: “Importante è non solo fornire servizi nel mondo digital, ma vi è la necessità che l’imprenditore sia formato in quest’ambito ad esempio è importante che conosca cos’è e come organizzare e gestire un e-commerce e non solo. La presenza online di un’azienda è ormai essenziale e non esiste una ricetta precisa e perfetta per questo, ma in base all’azienda stessa, vi è la necessità di cucire su misura quella che è la digital strategy più adatta, performante, efficace e profittevole”.