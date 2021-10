Corigliano-Rossano, furgone colpito da proiettili e dato alle fiamme nella notte

Un atto intimidatorio ancora da chiarire quello avvenuto nel corso della notte a Corigliano-Rossano, precisamente in contrada Fabrizio, dove un furgone è stato colpito da diversi proiettili e poi dato alle fiamme.

Le indagini, svolte dai Carabinieri, sono ancora in corso. Numerosi i mezzi dati alle fiamme negli ultimi mesi, spesso proprio furgoni e camioncini collegati al trasporto di braccianti agricoli. In quest’ottica potrebbe essere letto l’accaduto, visto il periodo di inizio della raccolta agrumicola in tutta la piana di Sibari.