Laghi di Sibari, in programma open day sulla canoa

Sibari torna ad essere capitale degli sport nautici. Da Domenica 31 Ottobre e nelle giornate dell’1 e 2 Novembre le darsene del porto turistico sibarita si apriranno ad un open day della canoa, organizzato dall’associazione Laghi di Sibari e dal Canoa kayak club di Reggio Calabria.

Le attività vedranno la partecipazione di atleti del circolo reggino, aprendosi anche ad adulti e bambini interessati alla pratica sportiva canoistica, senza alcun costo per i partecipanti. "Abbiamo scelto i Laghi di Sibari perché, come l’esperienza maturata conferma, sono il luogo ideale dove poter svolgere test tecnici e atletici. Ne approfitteremo per valutare lo stato di preparazione dei nostri giovani atleti garantendo altresì la possibilità, a quanti vorranno, di poter apprendere gratuitamente i rudimenti di questo sport" spiega Cosimo Mascianà, presidente del CKC Reggio Calabria.

Obiettivo dichiarato, conferma Mascianà, "avviare proprio a Sibari corsi di apprendimento e perfezionamento e programmare sempre qui almeno 3 raduni, nel periodo compreso tra Novembre e Marzo". Un percorso fortemente sostenuto dall’associazione Laghi di Sibari, che punta a promuovere la vocazione nautica del porto turistico sibarita. "Quello che accadrà ai Laghi avrà ricadute positive sull’intero territorio, a dimostrazione della centralità del nostro porto e delle sue potenzialità. Il mare e la nautica sono componenti fondamentali della vita di questo lembo di Calabria. Ci adopereremo perché possano esserlo sempre più, anche in prospettiva futura" sottolinea il presidente di AssoLaghi, Luigi Guaragna.