Consorzi di Scalea e Mormanno, sindacati annunciano sciopero generale

“Ancora una volta vengono lesi i diritti dei lavoratori che, dopo aver garantito il servizio irriguo alle attività agricole per tutto il periodo estivo, attendono ancora il pagamento di cinque mensilità”. Lo denunciano in una nota i segretari generali di Flai Cgil e Fai Cisl, Federica Pietramala ed Antonio Pisani, annunciando lo sciopero generale dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica di Scalea e Mormanno.

“Una condizione che mortifica la dignità di decine e decine di lavoratori e delle loro famiglie” affermano i sindacalisti, dato anche il fatto che “l’Ente non ha ancora provveduto ad emettere i ruoli necessari a recuperare le risorse per far fronte ai pagamenti e, inoltre è stata utilizzata la cassa integrazione per Covid-19 soltanto per risparmiare risorse e non per rimediare alle reali esigenze operative ed organizzative dell’Ente”.

“Pertanto, già da oggi continueremo nell’azione sindacale con tutte le iniziative che riterremo opportune, insieme ai lavoratori, anche degli altri Consorzi di bonifica del nostro territorio, per dire basta ad una situazione che, da troppo tempo, diventa ogni giorno sempre più insostenibile” concludono.