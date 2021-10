Serie B. Perugia-Reggina: gli amaranto al “Curi” per consolidare la classifica

Alfredo Aglietti (Foto: Reggina 1914)

La Reggina di Alfredo Aglietti, reduce dal prestigioso successo contro il Parma, domani sera sarà ospite del Perugia di Massimiliano Alvini, che nell'ultimo turno ha ottenuto un pareggio in casa del Lecce. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica, con la Reggina a 16 e il Perugia a 14. Il turno infrasettimanale sarà particolarmente difficile per gli amaranto, in quanto il Perugia ha la migliore difesa del campionato cadetto, con sole 5 reti subite (tutte in casas) e 343 minuti di imbattibilità.





di G. S. M.

L'ultimo gol subìto dai grifoni risale al 26 settembre, nella partita contro l'Alessandria. Dal canto suo, la Reggina, nell'anno solare 2021, ha ottenuto buoni risultati in trasferta, con 4 vittorie, 8 pareggi e 3 sole sconfitte. In casa amaranto, rientra Micai dopo che la squalifica per l'espulsione rimediata a Pisa è stata ridotta a due giornate, ma Turati si è ben comportato nelle ultime due partite, quindi sarà difficile scegliere chi dovrà difendere la porta.

Con molta probabilità Aglietti ricorrerà al turnover, vista la vicinanza degli impegni di calendario. Adjapong e Regini sono ancora in dubbio, mentre Cionek, Stavropoulos, Di Chiara, Rivas, Crisetig, Bellomo e Galabinov dovrebbero essere confermati. Lakicevic, Bianchi, Ricci, Montalto e Liotti scalpitano per un posto da titolare, non sono escluse sorprese dell'ultima ora.

Nel Perugia rientrerà Lisi dopo un turno di squalifica, mentre resta in dubbio Burrai. Probabile conferma per Falzerano a destra, mentre a centrocampo dubbio tra Murgia e Vanbaleghem. In attacco, Alvini dovrà decidere tra De Luca e Murano, con Matos pronto a subentrare. Probabile esclusione per gli ex amaranto Sounas e Bianchimano.

La sfida di domani pomeriggio al Curi sarà la decima tra le due squadre in serie B, con un bilancio finora in assoluto equilibio, 3 vittorie a testa e 3 pareggi. L'ultima sfida a Perugia risale al 15 marzo 1998, con gli amaranto che vinsero 1-0 con un gol di Pinciarelli.

Curiosità statistica: Perugia e Reggina si sono affrontate in tutte le categorie dalla serie A alla C. Arbitro dell'incontro Camplone, della sezione arbitrale di Pescara, coadiuvato da Scarpa e Cipriani, quarto ufficiale di gara Zamagni. Alla Var, Banti e Capaldo. Un solo precedente di Camplone con la Reggina, Catania-Reggina 1-0 del 24 novembre 2018.



La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, Dazn, NowTV e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle 20.30.