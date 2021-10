Made in Italy, a Cosenza il salone Degusto

Il Made in Italy sbarca a Cosenza. Da venerdì 29 a domenica 31 ottobre la cittadina bruzia e in particolare l’ex Mam saranno le location del I Salone del gusto: Degusto.

La serie di incontri di DeGusto Lab, ideati e coordinati dal giornalista enogastronomico Tommaso Caporale sarà inaugurata venerdì 29 alle ore 16 con il dibattito sul tema La fi­liera agroalimentare in Calabria, dai produttori ai ristoratori, strategie e prospettive di crescita.

Dopo i saluti di Salvatore Corsaro, presidente dell’associazione culturale Cult promotrice dell’evento, di Francesca Trotta titolare della Cosenza Eventi e di Gianni Guido, responsabile MEC, interverranno Paola Granata, presidente Confagricoltura Cosenza, Carmelo Fabbricatore, presidente FIC Federazione Italiana Cuochi Calabria, Giampiero Costantini, direttore Euroform RFS (Presentazione progetto Digifarmer), Fulvia Caligiuri, senatrice della Repubblica, componente della Commissione Agricoltura e titolare Azienda agricola Torre di Mezzo. Alle 17 si terrà la diretta televisiva sul canale 19 del digitale terrestre di LaC TV all’interno del programma LaC Eventi con lo speciale dedicato al mondo del food e del beverage. Conduce Marco Renzi.

L’Olio extravergine di oliva è il tema del LABoratorio del Gusto #1 che si terrà alle 18. L’incontro è a cura di Massimiliano Pellegrino, capo panel ed esperto assaggiatore di olio extravergine d’oliva. A seguire si terrà lo show cooking a cura degli chef dell’APCC Associazione Provinciale Cuochi Cosentini con i prodotti del MEC Mercato delle Eccellenze della Calabria.

Sabato 30 alle ore 11 si parlerà di caffè. Il secondo Laboratorio del Gusto è a cura di Jonathan Bruno, trainer Espresso Academy Firenze. - Il marketing e la comunicazione nel settore agroalimentare: casi a confronto, è il tema del dibattito che sarò ospitato alle 16 dall’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza.

Interverranno Albino Carli, direttore PPAS Consorzio Produttori della Patata della Sila Igp, Tommaso Greco, responsabile marketing iGreco, Antonio Fiamingo e Marco Ciardullo, rispettivamente Strategic Planner e Account Manager Bi Di­fferent. - Il terzo laboratorio del gusto delle ore 18 riguarderà i salumi. L’incontro è a cura di Giorgio Durante – maestro assaggiatore Onas Organizzazione nazionale assaggiatori di salumi.

Domenica 31 il focus del 4° Laboratorio del Gusto, a cura di Rosario Previtera, agronomo assaggiatore Onav Organizzazione nazionale assaggiatori del vino, si concentrerà sul vino e l’uva.

Per l’occasione sarà presentata la 15esima edizione del Salone Nazionale del Vino Novello (13-14 Nov 2021). Alle 16 nel talk radiofonico Venti di..vini in diretta su Radio Sound, l’unico format nazionale che racconta i territori e gli eventi attraverso la cultura del buon bere e del cibo di qualità, in modo facile e divertente. Conducono Tommaso Caporale e Giulio Pignataro.