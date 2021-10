Luigi Bubba ritorna alla Vigor 1919

Indosserà la maglia della Vigor 1919 Luigi Bubba, calciatore dell’Asd Atletico Maida. Per il difensore si tratta di un ritorno, avendo già indossato la maglia biancoverde nella prima parte della stagione 2018/19.

"Sono molto felice di entrare a far parte di questo progetto. Farò parte di una società che non merita questa categoria e spero di poter dare un contributo importante per ridare lustro a questi colori" afferma il neoacquisto che ha inoltre espresso felicità di “ritrovare mister Viterbo” di cui dice di aver “profonda stima per il suo modo di relazionarsi con il giocatore e con l'uomo che ha davanti. Darò il massimo per contribuire a realizzare gli obiettivi prefissati e non vedo l'ora di scendere in campo", conclude il difensore biancoverde.