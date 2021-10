Imbarcazione a vela soccorsa a largo di Isola Capo Rizzuto: a bordo 50 profughi

L’ennesima imbarcazione carica di migranti è stata soccorsa la scorsa notte in acqua calabresi, precisamente a circa 35 miglia a sud-est da Isola Capo Rizzuto.

A ricevere il mayday è stata la sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone. Una corsa contro il tempo, considerate le pessime condizioni meteomarine, quella avviata da 5° Centro secondario di soccorso marittimo (5° M.R.S.C.), della Direzione Marittima di Reggio Calabria, che ha assunto il coordinamento delle operazioni e inviato sul una motovedetta.

L’imbarcazione, quando è stata raggiunta dagli uomini della capitaneria, si trovava in balia del mare mosso. Con non poca difficolta i migranti – 50 in tutto e di nazionalità irachena, iraniana, afgana ed egiziana – sono stati trasferiti sulla nave passeggeri Azamara Quest.

Terminate le operazioni di trasbordo, la nave si è diretta verso il porto di Reggio Calabria, individuato quale porto sicuro, per il successivo sbarco dei migranti.