Reflui fognari nel fiume Loreto: sequestrato depuratore a Motta Santa Lucia, una denuncia

I reflui fognari e i liquami del depuratore di località Destre di Motta Santa Lucia finivano nel fiume Loreto. È quanto scoperto dai Carabinieri Forestali di Nocera Terinese che, in considerazione anche di possibili anomalie di funzionamento del depuratore segnalate da altri enti, hanno avviato specifiche verifiche e controlli.

In particolare, i militari avrebbero riscontrato reflui nei pressi dello scarico del depuratore nel torrente Loreto, nonché la presenza ingenti quantità di fanghi da smaltire, e , in generale, uno stato di apparente abbandono dell’impianto.

Le successive verifiche documentali, acquisite anche gli esiti delle analisi dei campionamenti eseguiti dall’Arpacal che hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti e contaminazione batterica presso lo scarico finale posizionato sul fiume Loreto, avrebbero così consentito di ipotizzare, a carico della ditta che gestisce l’impianto, la mancata attuazione degli obblighi previsti nel contratto d’appalto, il mancato smaltimento dei fanghi prodotti.

L’impianto è stato sottoposto a sequestro, già convalidato dalla competente Autorità giudiziaria, e il responsabile della società appaltatrice delle gestione del depuratore è stato deferito all’AG, per violazione alle norme in materia ambientale e deturpamento di beni vincolati paesaggisticamente e inadempienza nei contratti per pubbliche forniture.