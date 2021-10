Inchiesta “Gettonopoli”: nessuna archiviazione per i consiglieri comunali di Catanzaro

Nessuna archiviazione per i 19 consiglieri comunali di Catanzaro coinvolti nell’inchiesta “Gettonopoli”. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale del Catanzaro, Valeria Isabella Valenzi, non ha accolto la richiesta del pm “per tenuità del fatto”.

Il Gip, dopo la discussione delle parti avvenuta il 6 ottobre, ha stabilito che il fascicolo non può essere archiviato perché “allo stato degli atti sono contestabili i reati di truffa aggravata e falsità ideologica”.

Alla richiesta del pm “per tenuità del fatto” si erano opposti, tentando di ottenere l’archiviazione piena, i consiglieri Filippo Mancuso, Agazio Praticò, Antonio Mirarchi, Fabio Celia, Antonio Angotti e Manuela Costanzo.

Gli altri 13, invece, lo avevano fatto nel corso dell’udienza dello scorso 6 ottobre. Si tratta di Roberta Gallo, Francesco Gironda, Cristina Rotundo, Fabio Talarico, Antonio Ursino, Luigi Levato, Francesca Carlotta Celi, Giulia Procopi, Rosario Mancuso, Lorenzo Costa, Giuseppe Pisano, Enrico Consolante.

Il pm entro dieci giorni dovrà formulare l’imputazione nei confronti degli indagati.