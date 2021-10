Omicidio Franzoni: arriva l’assoluzione con formula piena per Nazzareno Mantella

Assolto con formula piena in appello il 38enne Nazzareno Mantella. Il giovane era stato condannato in primo grado a 20 anni e 6 mesi di reclusione al termine del processo celebrato col rito abbreviato per l’omicidio di Mario Franzoni (QUI), 29enne assassinato nell'agosto del 2002 a Portosalvo.

La Corte d'appello di Catanzaro, presieduta da Fabrizio Cosentino, ha assolto il 38enne "per non avere commesso il fatto".

Nel corso del dibattimento in appello, il procuratore generale, Raffaella Sforza, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, mentre la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi d'Appello e dunque per l'assoluzione.