Covid. In Calabria contagi stabili ma aumentano i ricoveri (+5)

La curva dei contagi da coronavirus in Calabria non registra nessun brusco movimento. I nuovi positivi si attestano infatti a 115, in linea con il bollettino di ieri quando i casi erano 106 (QUI).



Il numero più alto di casi si registra nel Crotonese dove i nuovi positivi sono 44, segue la provincia di Reggio Calabria (+37) , Cosenza (+13), Vibo Valentia (+12)e poi Catanzaro (+9). Nessun nuovo positivo è stato invece segnalato da altra regione o stato.

Gli odierni positivi sono stati riscontrati con 4.316 tamponi effettuati e processati e portano il computo totale delle persone che hanno contratto la malattia a 86.697 da febbraio 2020.

i decessi sono invece, ad oggi, 1.445 con una nuova vittima registrata nel vibonese.

Purtroppo tronano ad aumentare i ricoveri. Nella giornata odierna sono stati infatti registrati 5 ingressi nei reparti Covid della regione dove si trovano in tutto 85 pazienti. Le persone in terapia intensiva sono invece 5 (-1) mentre le persone che curano la malattia a casa sono 2.703 (- 3).

Gli attuali positivi sono 2.793 (+1).I guariti di oggi sono113, mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è 82.459.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 30.445, mentre i positivi di oggi sono 37. Attualmente i casi attivi sono 816, di cui 44 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 768 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 29629: 29222 guariti, 407 deceduti

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 13, ma da febbraio si sono ammalati in 27.9824. Attualmente i casi attivi sono 1.105, di cui 22 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 1.083 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 26877:26223 guariti, 654 deceduti.

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.525, i positivi delle ultime 24 ore sono 9. Attualmente i casi attivi sono 52, di cui 3 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 48 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11473: 11316 guariti, 157 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 44 e portano il totale dei casi a quota 8.523. Attualmente i casi attivi sono 207, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 200 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono: 8316:8201 guariti, 115 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 12 nuovi positivi, per un totale di 6.835 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 413, di cui 8 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 405 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6422: 6319 guariti, 103 deceduti).