Cinquefrondi, agevolazioni per l’accesso alla mensa scolastica

“La situazione socio-economica attuale impone di non lasciare indietro nessuno”. Così il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, ha motivato la scelta di definire ulteriori agevolazioni per l'accesso alla mensa scolastica, con particolare riguardo per i figli dei disoccupati, che potranno accedervi - in alcuni casi - gratuitamente.

“Tutto parte dall'intenzione di conoscere e sostenere le diverse realtà familiari che popolano il nostro territorio, applicando concretamente l'articolo 3 della Costituzione Italiana” spiega ancora il primo cittadino. “L' iniziativa considererà diverse fasce di reddito, le quali avranno diritto ad altrettante diverse agevolazioni nell'usufruire del servizio mensa scolastica”.

“In base all'Isee di appartenenza ci saranno delle somme da versare, si parte da un minimo di 1,30€ per arrivare ad un massimo di 2,00€, considerando anche ulteriori riduzioni per i nuclei familiari con tre figli che usufruiscono del servizio mensa” spiega Conia, parlando di una scelta “fortemente voluta” anche dalla giunta.