Esonda fiume nel reggino: chiuso tratto della Statale 106

L’esondazione del fiume La Verde, in località Sant’Anna nel reggino, ha coinvolto parte della Statale 106 jonica, rendendone un tratto impraticabile. Per tale motivo, si è reso necessario bloccare il transito in entrambe le direzioni, in attesa che la situazione ritorni sotto controllo.

Giunte sul posto – al chilometro 75,9 – diverse squadre dell’Anas assieme alle forze dell’ordine, al fine di gestire l’evento ed evitare situazioni di pericolo. Impossibile prevedere una tempistica per la riapertura.