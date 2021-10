Insediamento nuovo Questore, le congratulazioni della Camera di Commercio di Crotone

Alfio Pugliese

“Al nuovo Questore Marco Giambra porgiamo i migliori auguri di buon lavoro e confermiamo la collaborazione istituzionale che da sempre lega l’Ente Camerale alla Questura, soprattutto nelle importanti battaglie portate avanti a tutela della legalità quale fattore propedeutico per lo sviluppo socioeconomico del territorio”. Così il commissario della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, rivolgendosi al neo-questore insediatosi nella giornata di ieri (LEGGI).

“Salutiamo il dottor Gambino ringraziadolo per il suo operato e per l’impegno costante a tutela del territorio che ha portato avanti in un periodo storico in cui alle ataviche criticità si è aggiunta una inedita emergenza mondiale” conclude Pugliese.